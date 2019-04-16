شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد يضرب حامد وجمعة وكهربا قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بتخصيص فقرة تأهيل خاصة لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد عضلى خفيف.

وعقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمأن فيها عليه ومن ثم طالبه بتنفيذ البرنامج التأهيلى اليوم، حتى يصبح جاهزًا لمباراة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

كما يؤدى طارق حامد ومحمود كهربا، فقرة تأهيل خاصة بجمانيزيوم النادي، وذلك وفقًا لبرنامج أعده لهما الجهاز الفنى، لمعالجة حالة الإجهاد التى يعانى منها الثنائي، ومن المقرر أن ينتظم كهربا وحامد غدًا بشكل طبيعى فى التدريبات استعدادًا لمباراة الإسماعيلى بالدوري.