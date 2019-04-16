شكرا لقرائتكم خبر عن صورة سيلفى تجمع مجدى عبد الغنى ورئيس "كاف" فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مجدى عبد الغنى عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم والموجود حاليًا بتنزانيا أن مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 17سنة تتميز بالقوة والندية برغم صغر الأعمار السنية، وأن هناك مباريات جميلة وعامرة بالأهداف إلى جانب أن البطولة بها الكثير من المواهب المبشرة والتى سوف يكون لها باع فى الأندية الأفريقية مستقبلاً.

وأضاف أننى متواجد هنا بصحبة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وأعضاء المكتب التنفيذى لـ"كاف" حيث تم اختيار عضو فى اللجنة العليا المنظمة للبطولة بدأت أول أمس الأحد وتستمر حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر.

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أما عن مباريات الجولة الثانية فتستأنف غدًا الأربعاء منافسات بطولة أفريقيا تحت 17سنة ففى المجموعة الأولى.

تلتقى نيجيريا التي انتصرت في المباراة الأولى على تنزانيا بخمسة أهداف لأربعة، مع أنغولا فيما تلافى أوغندا تنزانيا منظم البطولة.

وفى المجموعة الثانية يواجه المنتخب المغربى الكاميرون المنتصر في مباراته الأولى على غينيا بهدفين ويواجه منتخب السنغال منتخب غينيا.