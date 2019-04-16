المقاولون يحصن نجومه من إغراءات السماسرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت إدارة المقاولون العرب بالتجديد لثنائى الفريق إبراهيم صلاح وحسن شاهين لمدة موسم واحد فى إطار سعى الإدارة نحو مزيد من الاستقرار بعد الحالة الجيدة التى شهدتها صفوف الفريق فى الموسم الحالى تحت القيادة الفنية لعماد النحاس . وتدرس إدارة المقاولون العرب مد عقود بعض اللاعبين الذين تألقوا بشكل ملحوظ مع الفريق خوفًا من إغراءات السماسرة التى بدأت فى إجراء بعض الاتصالات مع عدد من نجوم الذئاب يأتى على رأسهم ثنائى الهجوم أحمد على ومحمد طلعت . يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة . Advertisements

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