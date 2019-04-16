الجبلاية تخطر الطلائع بموعد مباراة الأهلى

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إخطاراً رسمياً إلى نادي طلائع الجيش بشأن موعد مباراته مع فريق النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة 31 في مسابقة الدوري المصري، مشيراً بأن لجنة المسابقات حددت موعد المباراة بأن يكون يوم الأربعاء الموافق مطلع مايو على استاد الجيش بالسويس في الساعة الثامنة والربع مساءً.

تجدر الإشارة أن يحتل نادي طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، ويواجه الفريق يوم الجمعة المقبلة فريق الجونة يوم الجمعة المقبلة على استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الـ 30 في مسابقة الدوري العام المصري.