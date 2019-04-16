"مش زملكاوية".. أول رد من مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير بعد إيقافها

كتب مصطفى علي

ردت المخرج إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، على قرار التليفزيون المصري بإيقافها وإحالتها للتحقيق على خلفية عدم إعادة لقطة هجمة الفريق المغربي التي شابتها الشكوك بشأن تعدي الكرة خط المرمى.

وقالت إيناس عثمان لمصراوي، إنها لم تبلغ رسمياً بقرار إيقافها حتى الآن، ولكن عادت لتؤكد أنها تتعرض لهجوم شديد من بعض جماهير الأهلي على صفحات التواصل الاجتماعي، ولن تنساق وراء هذه الحملة، حسب قولها.

وأضافت: "أنا لست زملكاوية كما يحاولون الترويج لذلك، ولكني أقوم بواجبي المهني على أكمل وجه، وأتمنى أن تظهر...