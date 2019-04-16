غدًا.. فرجانى ساسى يخضع لعملية جراحية فى تونس

كتب- أحمد طارق

يخضع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لعملية جراحية غدًا الأربعاء، فى بلاده، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات حاجة اللاعب لتدخل جراحى، عقب الإصابة التى تعرض لها فى مباراة حسنية أغادير.

وغادر فرجانى ساسى، القاهرة، اليوم، من أجل الخضوع لعملية جراحية بعد اتفاق الاتحاد التونسى مع مسئولى النادى الأبيض على سفر اللاعب لخضوعه لجراحة عاجلة لاستعادة خدماته وتجهيزه فى أقرب وقت، بعد إصابته بشرخ فوق كعب القدم يتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً يبعده عن الفريق الأبيض لمدة 6 أسابيع.

ويسعى المنتخب التونسى لتجهيز "ساسى" للعودة لصفوف...