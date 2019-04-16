كواليس دوري الأبطال.. السير فيرجسون وجيجز في ملعب كامب نو

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم كواليس ليلة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام خلالها مباراتين بإياب الدور ربع النهائي، الأولى بين مانشستر يونايتد أمام برشلونة على ملعب كامب نو، والثانية بين يوفنتوس وأياكس أمستردام.
وكان برشلونة استطاع الفوز على فريق مانشستر يونايتد في ملعب الأخير بهدف دون رد، بينما اقتنص يوفنتوس تعادلا خارج ملعبه أمام أياكس أمستردام.
وقبل انطلاق المباراة، ظهر الويلزي راين جيجز لاعب مانشستر يونايتد في ملعب كامب نو، وبجواره مدربه السابق أليكس فيرجسون.
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