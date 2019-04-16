المحمدي يتحدث لمصراوي عن مجموعة مصر في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد أحمد المحمدي، لاعب منتخب مصر، أن المجموعة التي وقع فيها الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية متوازنة، مشيرًا إلى أن كل المنتخبات أصبحت قوية.

المنتخب جاء على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، خلال القرعة التي أجريت يوم الجمعة الماضي بمنطقة سفح الأهرامات.

وقال المحمدي، في تصريحات خاصة لمصراوي عن منافسي مصر: "مجموعة متوازنة بشكل كبير، لكن لا يوجد مسمى (مجموعة سهلة) حاليًا".

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وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي: "نلعب على الفوز بلقب البطولة، وكل منتخبات إفريقيا أصبحت قوية".

وأتم صاحب الـ31 عامًا تصريحاته قائلا: "الكونغو هو أقوى منافس للمنتخب في البطولة، لكن كما قلت لا يوجد منتخب سهل، وكل المباريات ستكون صعبة".

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسيخوض المنتخب مبارياته على ملعب ستاد القاهرة.