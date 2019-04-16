طبيب تونس لـ"الخليج 365": الجراحة ستنقذ ساسي من الغياب لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت ومنة عمر

أكد سهيل الشملي، طبيب المنتخب التونسي أن العملية الجراحية التي سيخضع لها اللاعب فرجاني ساسي نجم الفريق الأول بالزمالك ستنقذه من الغياب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين ونصف.

وكان ساسي قد تعرض للإصابة بكسر في عظمة الشظية خلال مشاركته في مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال الشملي: "تم التنسيق مع محمد فوزي طبيب الزمالك، وبناء على التقرير المقدم تم الاتفاق على خضوع اللاعب لجراحة غدًا الأربعاء".

وأضاف الشملي: "خضوع ساسي للجراحة سيسرع عودته للملاعب حيث قد تصل مدة غيابه إلى 6 أسابيع فقط نسبة إلى عدم إجراء العملية".

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وواصل الشملي: "اللاعب لن يستطع المشاركة في أي مباراة قبل أمم أفريقيا، ما يعني أن الزمالك سيفتقد خدماته خلال الفترة المقبلة".

واختتم قائلًا: "ساسي سيتم تجهيزه للحاق ببطولة أمم أفريقيا، وسيكون متواجدًا في المباراة الافتتاحية للمنتخب التونسي".

وكانت قرعة الأمم الافريقية قد أوقعت المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة كل من مالي، موريتانيا وأنجولا.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.