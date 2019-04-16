مران الزمالك.. انتظام أيمن حفني.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حرص على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب، وطالب بتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.

وشهد المران انتظام اللاعب أيمن حفني في تدريبات الزمالك، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني له في الفترة الماضية.

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وخاض الثنائي طارق حامد ومحمود كهربا، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيم بالنادي، وفقا لبرنامج أعده لهما الجهاز الفني، لمعالجة حالة الإجهاد التي يعاني منها الثنائي.

ومن المقرر أن ينتظم كهربا وحامد غدا الأربعاء بشكل طبيعي في التدريبات استعدادا لمباراة الإسماعيلي بالدوري.

وغاب الظهير الأيمن للزمالك حازم إمام عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة في عضلة السمانة، ويواصل اللاعب برنامجه العلاجي للعودة في أسرع وقت، كما لم يشارك عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية وأدى تدريبات تأهيلية على هامش المران بسبب معاناته من إجهاد عضلي خفيف على ان يشارك في تدريب الغد.

وحصل محمود حمدي الونش مدافع الزمالك على راحة من التدريبات، في ظل تأكد غيابه عن اللقاء المقبل أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف، كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي اليوم.