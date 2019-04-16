إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كشف هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، عن قرار بإيقاف المخرجة إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي لحين انتهاء التحقيق معها.

وقال رشاد في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إحالة إيناس عثمان؛ للتحقيق بسبب عدم إعادة اللقطة التي أثارت الجدل حول عبور كرة الفريق المغربي لخط مرمى الزمالك من عدمه، وظهورها في الفضائيات عقب المباراة للتأكيد بأن الكرة لم تتعد خط المرمى، مع أن ذلك ليس من اختصاصها- بحسب قوله.

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وأوضح رشاد، أنه لم يتحدد مدة لإيقاف مخرجة المباراة، مؤكدًا: "لحين انتهاء التحقيق معها".

وأضاف رشاد، ان العقوبة المنتظرة للمخرجة، إيقافها عن نقل المباريات.

وكان جدل كبير أثير عقب المباراة بسبب عدم إعادة هجمة فريق حسنية أغادير وسط شكوك حول تعدي الكرة لخط مرمى الزمالك، وإساءة معلق المباراة المغربي للمخرجين المصريين وتشكيكه في قدراتهم قبل كأس الأمم الأفريقية المقرر تنظيمها في مصر من ٢١ يونيو إلى ١٩ يوليو المقبلين.