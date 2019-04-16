كلوب يوضح سبب استبعاد لوفرين من قائمة مباراة بورتو بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أسباب اسبتعاد ديان لوفرين لاعب الريدز من قائمة مباراة الريدز التي تستعد لخوض مباراة أمام بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفًا على بورتو مساء غد الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ولم تتضمن قائمة ليفربول تواجد الثنائي ديان لوفرين، وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "أليسون، فان دايك، فابينيو، فينالدوم، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، جوميز، هندرسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينيوليه، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، أرنولد وكيلهر".

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وخلال تصريحات على الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي قال كلوب: "لوفرين غاب عن تدريبات ليفربول صابح اليوم الثلاثاء بسبب مرضه، لذلك لم يتمكن من السفر معنا إلى البرتغال".

وأضاف: "الجميع جاهزين لخوض المباراة، لقد استعدنا خدمات لالانا الذي تغيب عن مباريات الريدز الأخيرة بسبب الشد العضلي".

جدير بالذكر أن ليفربول تفوق على بورتو في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.