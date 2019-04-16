فرجاني ساسي يخضع لعملية جراحية في تونس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
يخضع فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك لعملية جراحية في تونس غدًا، الأربعاء، في إطار برنامج العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة حسنية أغادير المغربي.
وحسب ما أكده مصدر في نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، فإن ساسي سيخضع للجراحة بعدما وصل إلى تونس اليوم، الثلاثاء.
وخضع ساسي لفحص طبي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب تونس للتأكد من حجم إصابته، حيث تم الاتفاق بعده على خضوع اللاعب للجراحة.
وتعرض ساسي للإصابة بكسر في عظمة الشظية خلال مواجهة الزمالك مع حسنية أغادير بالسويس، في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.
ووفقًا لما أعلنه الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر موقعه، فإنه تقرر الاتفاق مع مسؤولي الزمالك على سفر ساسي إلى تونس للخضوع للجراحة، من أجل إعداده للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.
ويأمل منتخب تونس أن يكمل ساسي شفاءه من الإصابة خلال الشهرين المقبلين، من أجل التواجد مع الفريق في البطولة الأفريقية التي تقام في مصر.
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