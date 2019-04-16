كم وصلت سرعة صلاح عند هز شباك تشيلسي؟

اهتمت صحيفة دايلي ميل البريطانية بتحديد سرعة محمد صلاح عندما نجح في هز شباك تشيلسي.
وأشارت إلى أن سرعة الهدف بلغت 76 ميل في الساعة ما يعادل 120 كيلو متر في الساعة، في حين جاءت تسديدة الكرة من على بعد 30.5 ياردة.
صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في الفوز بثنائية أمام البلوز مساء الأحد في الدوري الانجليزي.
وارتقى صلاح بجانب سيرغيو ليونيل أغويرو في الصدارة برصيد 19 هدفا.
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