غدًا.. قرعة المرحلة التمهيدية لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

تقام قرعة المرحلة التمهيدية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا 2023، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ويشارك في هذه المرحلة من التصفيات المنتخبات المصنفة من 35 إلى 46 آسيويا وهي(ماليزيا، وكمبوديا، وماكاو، ولاوس، وبوتان، ومنغوليا، وبنغلاديش، وغوام،و بروناي، وتيمور الشرقية، وباكستان وسريلانكا) وذلك على أساس أحدث تصفيات للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".
ومن جهة أخرى سيتم سحب
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