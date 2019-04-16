غدًا.. قرعة المرحلة التمهيدية لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

تقام قرعة المرحلة التمهيدية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا 2023، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويشارك في هذه المرحلة من التصفيات المنتخبات المصنفة من 35 إلى 46 آسيويا وهي

(ماليزيا، وكمبوديا، وماكاو، ولاوس، وبوتان، ومنغوليا، وبنغلاديش، وغوام،و بروناي، وتيمور الشرقية، وباكستان وسريلانكا) وذلك على أساس أحدث تصفيات للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ومن جهة أخرى سيتم سحب

التصفيات الأولية لقارة آسيا لكأس العالم 2022، في 17 يوليو القادم بالدوحة، على أن تبدأ التصفيات مرحلة المجموعات في سبتمبر 2019 بواقع 8 مجموعات عبر 5 منتخبات لكل مجموعة، في حين تنتهي التصفيات بشكل عام في مارس 2022، وستكون تصفيات آسيا هي الأولى على مستوى القارات.