الاتحاد الإنجليزي يتهم بول سكولز بسبب المراهنات

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا لبول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق، بسبب خرقه لقواعد المراهنات على مباريات "البريمييرليج". وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن سكولز خرق قواعد المراهنات على مباريات الدوري الإنجليزي في الفترة ما بين منتصف أغسطس 2015 وحتى منتصف يناير 2019 والتي بلغت 140 رهانًا. ما بين منتصف أغسطس 2015 وحتى منتصف يناير 2019 والتي بلغت 140 رهانًا. أسطورة مانشستر يونايتد لم تعقب على هذا الاتهام الموجه من قبل الاتحاد الإنجليزي بشأن خرقه لقواعد المراهنات، لكنه لديه مهلة حتى 26 إبريل الجاري للرد على هذه الاتهامات الموجه إليه. بول سكولز البالغ من العمر 44 عامًا سبق له أن تولي تدريب اولدهام أثلتيك لمدة 31 يومًا فقط في الفترة مابين فبراير ومارس الماضيين.

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