المصري يهزم دجلة في بطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 21 عاما على ضيفه وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب فرع النادي المصري ( الضواحي 1) ضمن مباريات بطولة الجمهورية لتلك المرحلة السنية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشيء سجله حسن علي في الدقيقة الثلاثين من ركلة جزاء بعد شوط قوي من جانب لاعبي المصري، وفي الشوط الثاني نجح فريق وادي دجلة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف حسن علي

الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الثانية والعشرين، ليرد فريق وادي دجلة سريعاً بهدف التعادل إلا أن محمد العش لاعب المصري عاد ليرجح كفة فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والثلاثين ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مثل المصري: محمد الموجي، زياد بدوي، حسام مناع، مصطفى عبد العال، محمد العش لخط الظهر، عبد الرحمن زين، امير

صابر، عمر هاشم لخط الوسط، اسلام جودة (محمد ماهر)، أحمد أيمن ( أحمد صابر)، حسن علي ( محمد ابراهيم ) لخط الهجوم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن محمد ذكري مديراً فنياً ، الكابتن محمد منصور مدرباً مساعداً، الكابتن السيد المنصوري مدرباً للحراس، الكابتن محمد جبر أخصائياً للعلاج الطبيعي، الكابتن علي الشحات مديراً ادارياً، فيما يشرف على القطاع فنياً الكابتن حسام غويبة المدير الفني للقطاع، الكابتن محمد المنصوري مديراً ادارياً، الكابتن سعيد ابراهيم مشرف على فرق الشباب، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، الكابتن كريم ذكري محلل أداء، الكابتن مدحت مختار مشرف على العلاج الطبيعي.