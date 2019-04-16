فقرة تأهيل للثنائي كهربا وطارق حامد في الزمالك

يؤدي الثنائي طارق حامد ومحمود كهربا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيل خاصة بجمانيزيوم النادي، وذلك وفقا لبرنامج أعده لهم الجهاز الفني لمعالجة حالة الإجهاد التي يعاني منها الثنائي، على لبرنامج أعده لهم الجهاز الفني لمعالجة حالة الإجهاد التي يعاني منها الثنائي، علىأن ينتظما غدًا بشكل طبيعي. كما استكمل كهربا البرنامج الموضوع له بعمل ركض خفيف حول الملعب. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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