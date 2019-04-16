محمد ناصر: أهدي لقب دوري الجمهورية إلى أمي

أهدى محمد ناصر قلب دفاع فريق شباب الإسماعيلى مواليد 99 لقب دوري الجمهورية الذي حسمه الدراويش لصالحة بالأمس لوالدته. بالأمس لوالدته. وأكد ناصر أن والدتة هي صاحبة الفضل فيما وصل إليه فى ظل تحفيزها الدائم له. وحصد الفريق تلك البطولة بعد غياب دام لأكثر من 20 عاما اثر الانتصار أمس على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشىء.

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