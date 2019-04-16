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يوفنتوس يقترب من خطف جوهرة بنفيكا

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يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي ضم جوهرة بنفيكا المتألق، جواو فيليكس من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن مسؤولو يوفنتوس، قابلو وكيل

اللاعب جواو فيليكس من أجل بحث إمكانية ضم اللاعب الشاب لفريق اليوفي.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولو اليوفي طلبوا من وكيل اللاعب،

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تخفيض سعره إلى 100 مليون يورو، بعد اعلن بنفيكا أن لن يتخلى عن نجمه بأقل من 120 مليون.

ويعتبر فيليكس المتألق بشكل كبير مع بنفيكا، هدفًا لكثير من كبار أندية أوروبا، مثل ، ، يوفنتوس، .

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