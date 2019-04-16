الونش يحصل على راحة من التدريبات

سمح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جروس ، للمدافع محمود حمدي الونش بالحصول علي راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي. علي راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي. وسمح له جروس بعدم التواجد بالتدريبات والحصول علي قسط من الراحة اليوم ، خاصة وأنه سيغيب عن اللقاء القادم بسبب الإيقاف.

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