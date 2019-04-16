جروس يطمئن على تأهيل عبدالله جمعة

قام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتخصيص فقرة تأهيل خاصة لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق علي هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهاد للفريق علي هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، وذلك بسبب معاناته من إجهادعضلي خفيف. وعقد جروس جلسة سريعة مع اللاعب اطمأن فيها عليه ومن ثم طالبه بتنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم. ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل فى الدوري الممتاز .

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