تعرف علي نتائج عرض "الرو" لهذا الأسبوع

أقيم فجر اليوم، عرض الرو الخاص بالمصارعة الحرة والتي تشهد كل أسبوع عرضا جديدا، بمدينة مونتريال الكندية وشهد العرض الكثير من المفاجآت. بدأ العرض بأحداث مثيرة خلال مباريات اليوم، بدخول ستيفاني ماكمان رئيس اتحاد المصارعة الحرة وزوجه المصارع تربيل ايتش، وهاجمتها الجماهير خلال العرض حينما قالت أن من يستحق التحية هو أخوها وقام شين ماكمان بالدخول وطلب من المقدم مايك روم تقديمه خلال اللقاء حيث وصفه نفسه بالأفضل. حينما قالت أن من يستحق التحية هو أخوها وقام شين ماكمان بالدخول وطلب من المقدم مايك روم تقديمه خلال اللقاء حيث وصفه نفسه بالأفضل. وتمت العديد من المباريات خلال العرض المواجهة الاولى فريق داوسن ووايلدر وإريك وإيفار -يهزم- فريق ريكوشيت وبلاك وهواكينز ورايدر المواجهة الثانية أندرادي -يهزم- فين بالور المواجهة الثالثة فريق جيمي وجاي أوسو -يهزم- فريق بوبي روود وغيبل المواجهة الرابعة Advertisements فريق بايلي ونايومي -يهزم- فريق رويس وبيلي كاي المواجهة الخامسة إيثان كارتر -ضد- برون سترومان المواجهة السادسة بيكي لينش -تهزم- روبي رويت المواجهة السابعه لايـسـي إيفانز -تهزم- نــتـــالـــيـــا المواجهة الثامنة فريق رومان رينز وسيث رولينز وأي جي ستايلز -يهزم- فريق درو ماكنتير وبارون كوربين وبوبي لاشلي

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