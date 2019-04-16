فرجاني ساسي يخضع لجراحة في تونس غدًا

أعلن المنتخب التونسي لكرة القدم عن خضوع اللاعب، فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، لجراحة، من أجل الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
وكان فرجاني ساسي تعرض للإصابة بشرخ في شظية القدم خلال مباراة الزمالك أمام حسنية أغادير، الأحد الماضي، في إياب دور ربع نهائي البطولة
ويتواجد ساسي في مستشفى بمنطقة مونبليزير في حضور الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، ومهند عون، وكيله، وقيس رقيز، المسئول الإعلامي، وبعد الكشف الطبي تم إعلان عن خضوعه لعملية جراحية.
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