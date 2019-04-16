بعد فوزهم بمحمد صلاح، أعداء أديداس يخلفون نايكي في الدوري الإسباني

أبرمت رابطة أندية الدوري الإسباني صفقة رعاية طويلة الأمد مع العدو اللدود لأديداس، شركة بوما الألمانية للأدوات والملابس الرياضية، بدءًا من الموسم المقبل 2020/2019.

وتأتي هذه الصفقة المميزة بعد ثلاثة أشهر فقط من نجاح بوما في خلافة أديداس على قميص المنتخب المصري، وصيف كأس أمم أفريقيا 2017.

وسيُجبر هذا الاتفاق أحد السفراء الرئيسيين لشركة أديداس، ونجم ليفربول الأول وهداف الدوري الإنجليزي “محمد صلاح” على الترويج لشعار بوما خلال كأس أمم أفريقيا 2019 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي يوم 22 يناير الماضي “نرى أن شركة بوما من الشركات صاحبة السمعة الطيبة على مستوى العالم، ولهذا نعود للعمل معهم من جديد، سيقومون بتغطية احتياجات المنتخبات الوطنية من الملابس الرياضية، كما حدث بين عامي 2006 و2010”.

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وسوف تزود شركة بوما ملاعب الدوري الإسباني “لا ليجا” بالكرات وبمنتجات أخرى بدلاً من شركة نايكي الأمريكية التي أنهت ارتباطها بالرابطة هذا الموسم.

وعبر المدير التجاري لرابطة الدوري الإسباني عن فخره واعتزازه بالصفقة الجديدة مع بوما، مؤكدًا أنها ستسمح بتقديم كل الإمكانيات التقنية فيما يخص الكرات التي ستلعب بها المباريات والتي تعد عاملاً هامًا في المنافسات.

وأضاف خوان كارلوس دياز بقوله “نحن على قناعة بأن الاتفاق سيكون مثمرًا للجانبين، وسيتيح لنا الاستمرار في مواجهة تحدياتنا المستقبلية”.

وأكد المتحدث باسم شركة بوما أن الكرة هي العنصر الأكثر أهمية في الصفقة، قائلاً “نحن فخورون للغاية بعدما أصبحنا شريكًا لأحد أفضل بل أفضل دوري كرة قدم في العالم”.