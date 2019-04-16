ريال مدريد يبحث عن طريقة للتخلص من فينيسيوس جونيور

تبحث إدارة ريال مدريد عن طريقة للتخلص من الجناح الدولي البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، بعد توصلها لاتفاق مبدئي مع النجم البلجيكي إدين هازارد للانضمام لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

معظم المصادر في إنجلترا وإسبانيا اتفقت على أن خطوة واحدة فقط هي ما تفصل الريال عن إعلان ضم هازارد قبل نهاية هذا الموسم، وتكمن في اقناع إدارة نادي تشيلسي بالتخلي عنه، حيث بات النجم الأول للفريق منذ عام 2014.

وكشفت صحيفة الآس المدريدية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن صعوبة فرض ريال مدريد لرأيه على تشيلسي، خصوصًا أن الفريق اللندني سيعاني من أزمة حقيقية خلال الموسم المقبل إذا ما تخلى عن أبرز عناصره بسبب الإيقاف المفروض عليه من الفيفا في الميركاتو الصيفي 2019 والميركاتو الشتوي 2020.

تشيلسي مستعد التضحية بملايين اليوروهات في سبيل الحفاظ على إتزان تشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري، الذي أعلن بشكل صريح صعوبة إيجاد بديل لهازارد حتى لو كان مسموحًا له إبرام تعاقدات في الصيف المقبل بالمبلغ الذي سيتقضاه نظير بيع الدولي البلجيكي.

وينتهي عقد نجم منتخب بلجيكا في صيف 2020، ولم يوافق اللاعب على تمديد عقده حتى هذه اللحظة، مما يحتم على المالك الروسي “رومان أبراموفيتش” سرعة اتخاذ قرار بيعه في الصيف المقبل حتى لا يرحل في النهاية إلى وجهة أخرى بالمجان كما حدث مع آرون رامسي لاعب آرسنال الذي انضم ليوفنتوس دون مقابل.

وأوضحت صحيفة الآس أن تعاقد ريال مدريد مع هازارد سيشكل عقبة في طريق النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور الذي قد يتضرر من وجود هازارد الذي “سيحظى بطبيعة الحال بأهمية ودور أكبر مع النادي الملكي”.

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واكفتى فنيسيوس منذ انضمامه لريال مدريد بتسجيل سبعة أهداف فقط، لكنه استطاع صناعة 13 هدفًا، وكان ظهوره الأول مع الفريق خلال فترة ولاية المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ونجح الدولي البرازيلي في استغلال فرصة الصعود للفريق الأول مع سولاري بشكل جيد، وقدم مردودًا رائعًا على الرواق الأيسر – نفس مركز هازارد – لكن ضعف لمسته الأخيرة وتفننه في إهدار الفرص السهلة أمور قد تدفع الريال نحو التخلص منه.

وتشير الإحصائيات إلى أن هازارد لعب 94٪ من دقائق المباريات التي خاضها مع ريال مدريد في الجانب الأيسر، ولعب 4٪ منها في مركز المهاجم المتأخر (9.5)، فيما لعب في الجانب الأيمن في 2٪ من هذه الدقائق.

وعلى الجانب الأخر، لعب هازارد في المراكز الثلاثة، ولكنه يشعر براحة أكبر كجناح أيسر، وهذا ما تؤكده الإحصائيات.

ولعب هازارد في مركز المهاجم الثاني في 16٪ من اللقاءات مع ماوريتسيو ساري، كما لعب في الجانب الأيمن في 16٪ أيضا من اللقاءات.

وقالت الصحيفة الإسبانية المذكورة أنفًا، أنه من المنطقي استعداد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لتوفير أقصى درجات الراحة لنجم بحجم وشهرة هازارد حتى لو كان هذا على حساب لاعب له مستقبل مثل فينيسيوس.