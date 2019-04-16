اونلاين | كورة ستار Plus مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس يلا شوت اليوم 16-4-2019 اون لاين STAR Yalla

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بث مباشر رابط مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر يلا شوت الجديد اون لاين كورة لايف في مواجهة قوية تجمع بينهما الليلة ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مباراة قوية منتظرة بين الفريقين يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز اللية وذلك من أجل التأهل لنصف نهائي البطولة، ويترقب جمهور الفريقين هذه المباراة وسط سعي فريق السيدة العجوز إلى الفوز الليلة في مباراة منتظرة وستكون صعبة بالطبع على الفريقين لأن كل فريق لديه الكثير من العناصر المتميزة داخل الميدان الأخضر والقادرة على إحداث الفارق.

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كورة اون لاين مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 45 ثم من بعده بدقيقة جاء اللاعب ديفيد نيريس بهدف التعادل لصالح الفريق الهولندي في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، ويسعى كل فريق إلى تسجيل المزيد من الأهداف الليلة في مباراة غير متوقعة نتيجتها بين الفريقين، وكان نادي آياكس استطاع إقصاء نادي ريال مدريد من الدور الـ 16 هذا الموسم ويسعى الفريق الهولندي إلى تحقيق مفاجأة الليلة ويقوم بإقصاء نادي يوفنتوس من هذا الدور.

بث مباشر مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر يوتيوب اون لاين تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم وتنقل قناة بي ان سبورت 2 اللقاء بتعليق رؤوف خليف وعلي محمد علي.

كورة لايف مباراة يوفنتوس واياكس الهولندي يسعى كل فريق إلى الفوز اللية من أجل التأهل والعبور للدور نصف النهائي من البطولة وسط ترقب جمهور كل فريق لمشاهدة البث المباشر للقاء، ويسعى نادي يوفنتوس إلى تحقيق الفوز اليوم على أرضه ووسط جماهيره من أجل العبور للدور نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويسعى اللاعب إلى قيادة فريقه اليوم إلى التأهل بعدما أنقد فريقه من الخروج أمام أتلتيكو مدريد في الدور الـ 16 بث مباشر يوفنتوس واياكس.