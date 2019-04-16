اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2019 | يلا شوت| كورة لايف | بين ماتش semi final

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد، يلتقي فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن إياب دوري أبطال أوروبا 2019، برشلونة الفريق الكتالوني الذي يطمح في الوصول إلي قبل نهائي دوري الأبطال، بإنتصاره علي اليونايتد، بعد أن حقق المشوار الأصعب، ونجح بالفوز خارج الديار علي حساب الشياطين الحمر، بهدف دون رد، عن طريق اللاعب لوك شاو في مرماه، يأمل في إستغلال هذه النتيجة، وعدم الثقة والإطمئنان للشعور المتفائل بأنه ضمن التأهل، خصوصا أن اليونايتد قد نجح بالعودة من قبل في أكثر من مناسبة خارج الأراضي، عندما تقابل مع اليوفنتوس في دور المجموعات، وأيضا ضد نادي باريس سان جيرمان في دور الـ 16.

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء المعلق عصام الشوالي + حفيظ دراجي..

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر