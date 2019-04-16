اونلاين | كورة جووول CBC Sport HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر jufentus now

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كورة جووول CBC Sport HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر jufentus now

يواجه فريق يوفنتوس الإيطالى التاسعة مساء اليوم،الثلاثاء، نظيره أياكس أمستردام الهولندي ، بملعب "يوفنتوس أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة يوفنتوس وأياكس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كورة جووول CBC Sport HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر jufentus now

ويسعى فريق يوفنتوس لحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة فى آخر 5 مواسم عندما يستضيف أياكس أمستردام الهولندي.

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ويكفي يوفنتوس التعادل السلبى أو الفوز بأى نتيجة من أجل تخطى الدور ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي بملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة الهولندية "أمستردام"، بالتعادل الإيجابي 1/1، بينما يحتاج أياكس للتعادل الإيجابي 2/2 أو الفوز بأي نتيجة من أجل حجز تذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ عام 1997.

كورة جووول CBC Sport HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر jufentus now

ويلتقى الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين يوفنتوس وأياكس مع الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ممثلي الكرة الإنجليزية توتنهام ومانشستر سيتى فى الدور نصف النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

وتعقد جماهير يوفنتوس آمالها على كريستيانو رونالدو في تخطي عقبة أياكس اليوم، بعدما لعب دوراً كبيراً في تأهل الفريق لهذا الدور بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في "إياب" ثمن النهائي.

كورة جووول CBC Sport HD | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر jufentus now

في حين يسعى أياكس لمواصلة تحقيق المفاجآت بعدما اكتسح ريال مدريد حامل اللقب في معقله "سانتياجو برنابيو" بنتيجة 4-1 ليحرم الفريق الملكي من استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الذي هيمن عليه آخر ثلاث نسخ.