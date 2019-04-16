اونلاين | قناة مفتوحة.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم.. بث مباشر مانشستر يونايتد وبرشلونة .. بث حي.. كورة لايف.. يلا شوت.. كورة STAR

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خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019، حيث يحل فريق مان يونايتد الإنجليزي ضيفاً على برشلونة الإسباني على أرضية ملعب الكامب نو، في إطار إياب الدور ربع النهائي ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

أعلنت قنوات BeIN SPORT عن نقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر عبر شاشة BeIN SPORT 1 4K، بصفتها الملك الوحيد والرسمي لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأسندت مهمة التعلق على أحداث المواجهة للمعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فاز البارسا ذهاباً بهدف وحيد دون مقابل على أرضية ملعب أولد ترافورد، محققاً فوزه الأول تاريخياً في أرض الشياطين الحمر.

تواجه الفريقان في 9 مباريات على مدار السنوات الماضية، وكانت الأفضلية لبرشلونة ب 5 انتصارات، مقابل 3 فقط لمانشستر يونايتد، فيما حضر التعادل في مباراة واحدة فقط.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، سجل الفريق الكتالوني 9 أهداف، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.

تمكن مانشستر يونايتد من الفوز بمُبارته الماضية على حساب ضيفه وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما سقط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه هويسكا.

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يتواجد برشلونة حالياً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد نجاحه في حصد 74 نقطة، وفي المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب البريميرليج، بعدما نجح في حصد 64 نقطة.

يُعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو هداف البارسا بالموسم الحالي، حيث سجل 33 هدفاً بالدوري، إضافة إلى 8 أهداف بدوري الأبطال.

ومن جانبه، يُعتبر النجم الفرنسي بول بوجبا هو هداف مانشستر يونايتد، بعدما نجح في تسجيل 13 هدفاً محلياً، بجانب هدفين فقط قارياً.

نجح برشلونة في تسجيل 20 هدفاً خلال 9 مباريات خاضها بالبطولة الأوروبية الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبل مرماه 6 أهداف، كما حافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

على الجانب المقابل، سجل مانشستر يونايتد 10 أهداف، بينما اهتزت شباكه في 8 مناسبات، فيما حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر