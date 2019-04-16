اونلاين | BEIN برشلونة MATCH مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2019 ذهاب دوري أبطال أوروبا

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يلتقي فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019، علي استاد أولد ترافورد ، بدخل فريق البرسا وهو في أفضل حالاته وحقق انجازات في دور المجموعات للوصول الي ربع نهائي ، واليوم سيحاول الخروج بالفوز الذي لا بديل له قبل لقاء العودة حتي يضمن الصعود لنصف نهائي البطولة ، ويعد هو الفريق المرشح للفوز بالبطولة..

تنطلق المواجهة بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 1 ويعلق علي اللقاء علي محمد علي و رؤوف خليف..

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر