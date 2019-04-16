اونلاين | تابع لايف Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد بث مباشر الأسطورة يوتيوب Koora HD

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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة مجانا اليوم، وذلك في مباريات الإياب من مباريات دور الربع النهائي من مباريات دوري أبطال أوروبا 2019، حيث موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم، يستقبل من خلالها برشلونة المان يونايتد، على أرضية ملعب الكامب نو في مقاطعة كتالونيا، في مباراة حسم التأهل إلى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال 2019

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

ستنطلق متابعة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة اليوم، في مباراة العودة من دور الثمانية، ابتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت مصر، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة اليوم، في تمام العاشرة ليلا، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وخصصت القناة معلقين، من أجل التعليق على أحداث المباراة، وهما كل من المعلق التونسي عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية، سيتواجد في التعليق المعلق حفيظ الدراجي.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز برشلونة، وذلك بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل مباراة الإياب اليوم، يدخلها الفريق الكتالوني، وهو الأقرب نسبيا، من التأهل إلى مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تكفيه نتيجة التعادل لذلك، وفي المقابل على المان يونايتد من خلال مباراة برشلونة اليوم، تحقيق نتيجة الفوز، بأكثر من نتيجة مباراة الذهاب.