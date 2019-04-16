اونلاين | يلا شوت Camp Nou مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16/4/2019 بدوري الأبطال Quarter finals

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت Camp Nou مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16/4/2019 بدوري الأبطال Quarter finals والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر في أهم مباريات اليوم

ينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد الإنكليزي في قمة مرتقبة وبشدة في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصرياً عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرم

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص سيستهل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر اليوم بتعليق الزميلين رؤوف خليف وعلي محمد علي.

وكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع

تندرج هذه المواجهة التي يمكن تسميتها بـ"مواجهة الموسم" للشياطين الحمر في إطار عصيب بعض الشيء خاصة وأنّ أبناء المدرب النرويجي أولي غونار سولشار تكبدوا 3 هزائم في آخر 4 مباريات خاضوها، وهو ما كلفهم الخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على يدي ولفرهامبتون (2-1)، حيث لم يتبق لهم غير واجهة الدوري محلياً للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل والواجهة القارية التي تقترح أمامهم عقبة كبيرة اسمها برشلونة