اونلاين | barcelona tv.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة لايف bein youtube

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تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلي ملعب كامب نو لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الكتالوني قد حقق فوزا مهما في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين عصام الشوالي من

الملعب وحفيظ دراجي.

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ويسعى مانشستر يونايتد لتكرار العودة التاريخية التى حققها أمام باريس سان جيرمان فى دور الـ16 بعدما كان متأخرًا بهدفين على ملعبه «أولد ترافورد»، وعاد بمعجزة فى حديقة الأمراء.

فيما قطع البلوجرانا منتصف المشوار نحو التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وذلك بعد تحقيق الفوز على حساب الشياطين الحُمر بهدف دون رد، وسيخوض برشلونة هذا اللقاء فى معقله على أمل تحقيق الفوز وتأمين نتيجة الذهاب، لاستعادة الكأس ذات الأذنين الغائبة عن الكتيبة الكتالونية منذ عام 2015 والتى كان وصيفها فريق.

سيغيب عن برشلونة فى اللقاء ضد مانشستر يونايتد لاعب واحد بسبب الإصابة هو رافينيا، ولن يفتقد الكتلان أى لاعب آخر بسبب الإيقاف.

وينتظر أن يبدأ فالفيردى بنفس طريقته مع الفريق، وسيدفع بحارسه الأساسى تير شتيجن، وأمامه سيتواجد الرباعى روبيرتو وبيكيه وأومتيتى وألبا، أما فى الوسط سيتواجد الثلاثى آرتورو فيدال، بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، وسيقود الهجوم ميسى وسواريز وكوتينيو.

فى المقابل، سيفتقد مانشستر يونايتد فى موقعة ربع نهائى دورى الأبطال أمام برشلونة 3 لاعبين بداعى الإصابة، هم أنطونيو فالنسيا، ماتيو دارميان، إيريك بايلى، أما عن الإيقافات فسيفتقد الشياطين الحُمر الظهير الأيسر لوك شاو بسبب تراكم البطاقات.

ويبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التى اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على سمولينج وفى مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق فى هذا اللقاء الثلاثى روميلو لوكاكو، أنتونى مارسيال، ماركوس راشفورد.