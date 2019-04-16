اونلاين | HD1| مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة ستكون متوفرة اليوم مجاناً على beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر HD1| مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة ستكون متوفرة اليوم مجاناً على beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ضمن أهم مباريات اليوم بث مباشر

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد غاية في الأهمية لأنها ستكون مناسبة ليكسر الفريق الكتالوني عقدته في الآونة الأخيرة في ربع نهائي الأبطال خصوصاً أن فوزه ذهاباً 1-0 لن يكون كافياً للشعور بالأمان في كامب نو.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشرة، ستكون متوفرة اليوم حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

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وستنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم على HD1 في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

ويصارع برشلونة على ثلاث جبهات، فعلى الصعيد المحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو الإحتفاظ بلقبه في "الليغا" للعام الثاني على التوالي، كما يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية والاحتفاظ بالكأس عاماً خامساً على التوالي عندما سيواجه فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية في 25 أيار/مايو المقبل

وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى إراحة تسعة لاعبين أساسيين في مباراته في الدوري أمام هويسكا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت، من بينهم نجمه ميسي تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام يونايتد الثلاثاء.

وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" (33 هدفاً) لإصابة في وجهه بعد إحتكاك مع مدافع يونايتد كريس سمولينغ، وأنهى اللقاء مع كدمات وتورم حول أنفه وخده، فيما عانى فريقه للعودة من ملعب "أولد ترافورد" بأفضلية هدف وحيد سُجِل بالنيران الصديقة بعدما ارتطمت الكرة بكتف لوك شو وتحولت في شباك فريقه إثر رأسية من الأوروغوياني لويس سواريز (12).

وتعكس هيمنة برشلونة على "الليغا" تألق نجمه الصغير "حجماً" الذي تجاوز هذا الشهر حارس ريال مدريد إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين فوزاً في تاريخ الدوري، مع 335 فوزاً.

هذه الإنتصارات ساهمت في إحكام النادي الكاتالوني قبضته على البطولة المحلية، ففاز في سبعة ألقاب من العشرة الأخيرة، ومن المرجح أن يرتفع الرقم إلى ثمانية ألقاب من 11، في ظل تقدم برشلونة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن وصيفه أتلتيكو مدريد (74 مقابل 65).