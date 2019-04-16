رياضة | خاص - الزمالك يستعيد حازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - الزمالك يستعيد حازم إمام عقب مواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل.

ويواصل اللاعب البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له للتعافي من إصابته وتجهيزه للفترة المقبلة حيث يؤدي تدريبات تأهيلية وعلاجية بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويظهر حازم إمام في المباريات بداية من لقاء بيراميدز المقرر له ٢٣ من الشهر الجاري.