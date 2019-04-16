رياضة | ماني يرد على انتقاله لريال مدريد بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يرد على انتقاله لريال مدريد بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي على انتقاله لنادي ريال مدريد في الفترة القادمة بعد ارتباط اسمه بالانضمام للفريق الإسباني في الميركاتو.

وقال ماني في تصريحاته اليوم: أنا سعيد جدًا باللعب في هذا النادي ، وكل يوم أستمتع فيه هنا ، وأحاول أن أفعل كل شيء للفوز بشيء لهذا النادي ، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق كل شيء ممكن.

واضاف: ، أريد أن أكون أسطورة ليس فقط مع ليفربول ، ولكن أيضًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهذا أحد أهدافي.