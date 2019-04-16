رياضة | زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحدد الراحلين عن ريال مدريد.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، من تحديد قائمة الراحلين عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن زيدان ، بصدد إطلاق مذبحة ضمن صفوف الميرنجي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن زيدان قرر أن يبدأ مذبحة مدريد من الآن حيث ظهرت قائمة الراحلين بخمس أسماء، وهم: الدولي الويلزي ومهاجم الفريق جاريث بيل، والجناح ماريانو دياز مخيا، ولاعب وسط الفريق داني سيبايوس، والمدافع ماركوس يورينتي، والشاب إبراهيم دياز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، ان هؤلاء اللاعبين الخمس لن يكونوا ضمن مشروع زيدان في الصيف المقبل.

كان مدريد تعادل أمام ليجانيس بهدف لكل فريق، مساء أمس ضمن منافسات الليجا.