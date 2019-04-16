رياضة | الونش راحة من تدريبات الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الونش راحة من تدريبات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمحمود حمدي الونش مداقع الفريق بالحصول علي راحة من التدريبات المقامة حالياً بملعب النادي وذلك لغيابه عن اللقاء القادم أمام الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

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كما تغيب أحمد مدبولي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب مشاركته مع فريق الزمالك 97 ببطولة الجمهورية أمام الإنتاج الحربي اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل فى الدوري الممتاز .