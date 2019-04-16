رياضة | زيدان يصفع برشلونة في صفقة الحلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصفع برشلونة في صفقة الحلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعي زيدان للتعاقد مع مواطنه أنطوان جريزمان وتوجيه صفعة قوية لبرشلونة في الصفقة بعد تكهنات كبيرة برغبة النادي الكتالوني في ضم اللاعب.

وعقد جريزمان محادثات مع زيدان ليخبره فيها بأنه مستعد للعب في ريال مدريد وخيانة أتلتيكو مدريد بكسر الشرط الجزائي في عقده.

وتأتي محادثات زيدان مع جريزمان بمثابة ضجة كبيرة في برشلونة والذي لا يرغب في انتقال اللاعب إلى ريال مدريد كونه واحد من العناصر المميزة في أوروبا.