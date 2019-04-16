رياضة | مفاجآت في قائمة ليفربول أمام بورتو بدوري الأبطال

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قائمة الريدز استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا . وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون ومينيوليه. Advertisements خط الدفاع: أرنولد وفان ديك وماتيب وروبرتسون وجوميز ومورينو. خط الوسط: فابينيو ولالانا وفينالدوم وهندرسون وشاكيري وكيتا وماني ومحمد صلاح وهندرسون وميلنر وكيلهير . خط الهجوم: ستوريدج وفيرمينو وأوريجي.

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