رياضة | تصريح صادم من جوارديولا قبل مواجهة توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح صادم من جوارديولا قبل مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه لم يأت إلى "السيتيزنس" بهدف التتويج بلقب "التشامبيونز ليغ"، رغم أنه أشار إلى رغبته في تحقيق ذلك.

صرح غوارديولا خلال مؤتمر صحافي من داخل ملعب الاتحاد: "لم آت إلى هنا للفوز بدوري الأبطال، لكني أحب التحديات، هذه هي رغبتي الفوز بالتشامبيونز، لكن في كرة القدم أنت تخسر أكثر مما تفوز، وأنا أحاول بذل كل ما لدي".

وعن مباراة الغد، قال: "لن تكون مماثلة لمباراة الذهاب، ينبغي تسجيل أهداف والسبب في سعينا للعب بسيطرة أكثر على الكرة في ذلك اليوم لقاء الذهاب هو المباريات التي كان يتعين علينا خوضها بعدها في ذلك التوقيت، وكذلك من انتظاري لعودة اللاعبين من الإصابة، لكننا الآن سنلعب على أرضنا، وعلينا خلق المناخ المناسب لكي يساعدنا الأنصار".

ولم يرغب غوارديولا في التفكير في نهائي محتمل للبطولة بين السيتي وفريقه السابق برشلونة، مؤكداً أنه سيشاهد لقاء البرسا واليونايتد بدلاً من يوفنتوس وأياكس، رغم أن الفائز من المباراة سيواجه السيتي حال تأهله للمربع الذهبي.