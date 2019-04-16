رياضة | أيمن حفني ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي بعد أن أنهي اللاعب البرنامج التأهيلي الذي أعد له خلال الفترة السابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السويس ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.