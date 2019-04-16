رياضة | خطة ميسي للانتقام من اليونايتد

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يستعد ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني للانتقام من مانشستر يونايتد، قبل خوض إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن ميسي يسعى للثأر من مانشستر يونايتد، بعد أن أقصاه اليونايتد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008.

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وأضافت الصحيفة أن ميسي فشل في زيارة شباك الشياطين الحمر خلال المواجهة الأخيرة في ملعب أولد ترافورد، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الأنف إثر تدخل قوي من جانب كريس سمولينج، مدافع اليونايتد.

وتابعت الصحيفة أنه إذا نجح البرغوث في قيادة البارسا لتخطي مانشستر يونايتد، فإن النجم الأرجنتيني سيتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة التاسعة في مسيرته.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في أولد ترافورد بفوز برشلونة على اليونايتد بهدف دون رد أحرزه لوك شاو في مرماه.