انت الان تتابع تفاصيل خبر مورينيو في ميونيخ.. هل يتولى تدريب العملاق البافاري؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - يتواصل الحديث حول الوجهة التدريبية المقبلة للبرتغالي جوزيه مورينيو منذ إقالته من قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي، منتصف ديسمبر المنصرم، بسبب سوء النتائج محلياً وقارياً.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذائعة الصيت، ذكرت أن طائرة قادمة من العاصمة الإنجليزية لندن تقل المدرب البرتغالي مورينيو حطت الرحال في مطار ميونيخ، منتصف هذا الشهر.

وانتشر الخبر كالنار في الهشيم بمواقع التواصل والشبكات الاجتماعية، فيما بدا أن الوجهة التدريبية المقبلة لمورينيو باتت واضحة، خاصة أن الأخير صرح قبل أسابيع برغبته في التدريب في دوري لم يسبق له العمل فيه.

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ويقصد مورينيو في تصريحه قيادة أحد الأندية الألمانية أو الفرنسية، باعتباره تولى سابقاً تدريب أندية عدة في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

لكن الصحيفة الألمانية كشفت سبب الزيارة مؤكدة أنها لا ترتبط على الإطلاق بوظيفة تدريبية في ألمانيا؛ بل يتعلق الأمر بموعد مع شركة "أديداس" الخاصة بالملابس والمستلزمات الرباضية، في بلدة "هرتسوغن آوراخ"؛ بهدف تقديم مجموعتها الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير صحفية ذكرت سابقاً أن مورينيو يُعد من ضمن المرشحين لخلافة الكرواتي نيكو كوفاتش في ملعب "أليانز أرينا"، خاصة مع تراجع نتائج الفريق البافاري.

لكن تلك التقارير بدأت في الانحسار شيئاً فشيئاً مع استعادة بايرن ميونيخ صدارة "البوندسليغا" من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، ما يعزز حظوظ كوفاتش في البقاء في منصبه مديراً فنياً لرفاق الحارس العملاق مانويل نوير.