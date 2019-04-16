انت الان تتابع تفاصيل خبر راهن على فوز تايغر وودز فكسب أكثر من مليون دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - لا يزال فوز النجم الأمريكي المخضرم تايغر وودز بلقب بطولة الأساتذة للغولف يحظى بصدى هائل في مختلف وسائل الإعلام، لكونه الأول للبطل منذ 11 عاماً.

وتسبب فوز "وودز" باللقب بخسارة فادحة لإحدى شركات المراهنات؛ إذ فاز رجل بمبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي، الاثنين، بعد مراهنته بمبلغ 85 ألف دولار على فوز البطل الأمريكي ببطولة الأساتذة الأحد.

وانتشر على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية مقطع فيديو قصير، يُظهر استلام جيمس أدوتشي المبلغ من شركة مراهنات شهيرة عن طريق شيك مصرفي.

وقال الرجل (39 عاماً) لوسائل إعلام محلية، إنه خطط لإنفاق مبلغ الجائزة على تطوير منزله وتسديد الديون، في حين سيستثمر الجزء المتبقي.

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وكان وودز قد حقق عودة مذهلة إلى عالم الغولف، بفوزه بلقب بطولة الأساتذة للمرة الخامسة، كما أنه حصد لقبه الـ15 في البطولات الكبرى (غراند سلام) لكنه الأول منذ 2008.

يُذكر أن النجم الأمريكي المخضرم بات يتأخر بفارق ثلاثة ألقاب فقط عن مواطنه جاك نيكولاس صاحب الرقم القياسي بـ18 لقباً في البطولات الكبرى في العصر الحديث، وكان قد حقق لقبه الأخير عام 2005.

وجمع أسطورة رياضة الغولف 81 لقباً حتى الآن، ليصبح على بعد لقب وحيد من مواطنه الآخر سام سنيد، ليتلقى "وودز" التهاني من الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما.