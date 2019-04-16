انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. فتيات غزيات يتحدين الإعاقة ببطولة سلوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - يمر قطاع غزة بظروف غاية في الصعوبة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ما يقارب 12 عاماً، وما شهدته تلك الفترة من حروب قاسية خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين.

وفي هذا الإطار، تنافست أربعة فرق لفتيات فلسطينيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في بطولة لكرة السلة، نُظمت بمدينة غزة، ضمن مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتنافست الفتيات الغزيات، في أندية "السلام"، و"الفارسات"، و"الجزيرة"، و"الهلال"، في البطولة التي عُقدت ليوم واحد، على أرض ملعب نادي السلام، في مدينة غزة.

وفازت فتيات فريق السلام في البطولة السلوية، بعد تحقيقهن 18 نقطة في المباراة النهائية، التي جمعتهن مع فتيات "الفارسات" اللواتي أحرزن 10 نقاط فقط.

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بدورها قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وديان شعث، إن البرنامج يهتم "بشكل كبير بهذه الفئة من الفتيات والشبان ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الأنشطة الرياضية المختلفة وكافة مناحي الحياة".

وأوضحت شعت، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، أن المشروع يهدف إلى "تعزيز ممارسة الرياضة للشابات والشبان ذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بالمواهب الرياضية المتميزة".

وأشارت إلى أن من أهداف المشروع أيضاً، تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر مباريات تجمع أندية من طرفي الوطن، وهنا يدور الحديث حول الضفة الغربية وقطاع غزة.