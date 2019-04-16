ساديو ماني يتكفل بعلاج حارس حوريا كوناكري

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تحرير:محمد حسن صيام ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

ساديو ماني

أعلن الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن علاج، الحارس السنغالي خادم ندياي، حارس فريق حوريا كوناكري الغيني، على نفقته الخاصة بإنجلترا، حيث كان قد تعرض ندياي لإصابة مروعة أمام فريق الوداد الرياضي المغربي السبت الماضي في إطار منافسات مباريات الإياب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وكشف موقع "ندارا إنفو" السنغالي، أن ساديو ماني أبلغ والد ندياي، أنه سيتكفل بعلاج نجله على نفقته الخاصة في إنجلترا، حيث يعد ندياي من لاعبي منتخب السنغال، بعد تألقه اللافت مع أسود التيرانجا، في بطولة كأس العالم الماضية، التي أقيمت في روسيا.

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كان الاتحاد المغربي قد قرر التكفل بعلاج حارس مرمى فريق حوريا كوناكري الغيني، خادم ندياي، والتكفل بمصاريف جراحته في أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط. وتأهل فريق الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اكتسح نظيره حوريا كوناكري الغيني بخماسية نظيفة، سجلها وليد الكرتي (هدفين)، وعبد اللطيف نصير،