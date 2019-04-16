انت الان تتابع المسابقات تؤجل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ١٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
الأهلي والزمالك
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، المواعيد الجديدة لبعض المباريات المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز بناء على طلب الجهات الأمنية، بعدم إقامة أي مباراة بالدوري خلال فترة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تم تأجيل مباراة بيراميدز والزمالك من الجولة الـ26 يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل بدلًا من يوم الإثنين 22 إبريل، بينما تم تأجيل مباراة وادي دجلة والإسماعيلي من الجولة الـ30 ليوم الخميس 25 إبريل بدلًا من يوم الثلاثاء 23 إبريل، وسيقام لقاء الأهلي والمصري يوم الخميس 25 إبريل بدلًا من إقامتها يوم الإثنين 22 إبريل على ستاد الجيش بالسويس.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة والمؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى جروس المدير الفني للفريق للعودة من جديد لاعتلاء صدارة الدوري، بعد أن فقدها في اللقاء السابق أمام المصري والهزيمة بهدفين مقابل هدف. وفي سياق
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة والمؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى جروس المدير الفني للفريق للعودة من جديد لاعتلاء صدارة الدوري، بعد أن فقدها في اللقاء السابق أمام المصري والهزيمة بهدفين مقابل هدف.
وفي سياق متصل يسعى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر للفوز في مباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز والمؤجلة من الجولة الـ25 من الدورى الممتاز والتى تقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل، وذلك للحفاظ على صدارة المسابقة.
ويحتل الفريق الأحمر المركز الأول برصيد 58 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حيث فاز في 18 لقاء وتعادل فى 4 وخسر 3 مباريات، بينما يقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حيث فاز في 17 لقاء وخسر مباراتين وتعادل فى 9 مباريات.
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