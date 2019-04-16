نجم وهلالين.. من يبقى في سماء التتويج؟

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح- الخليج 365

يلتقي النجم الساحلي التونسي، نظيره الهلال السعودي، في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد غد الخميس، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ويخوض النجم الساحلي لقاءً أمام الهلال السوداني، الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي ضمن بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ويأمل النجم الساحلي التونسي في الفوز على الهلالين السعودي والسوداني، ويسعى إلى تحقيق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ومن ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد أن تغلب في مباراة الذهاب على الهلال السوداني بنتيجة 3-1 ويسعى إلى خطف بطاقة التأهل في لقاء الإياب.

يذكر أن النجم الساحلي تأهل إلى نهائي كأس زايد، وذلك بعد فوزه على المريخ السوداني بنتيجة 1-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.